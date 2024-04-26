Безнадежно здоровы. Рейтинг самых важных показателей алтайской медицины, который мы составили из бабушек, карапузов и белых халатов

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил главные результаты региональной медицины за 2023 год. А мы субъективно решили оценить их по степени позитивности для края (где 10 — «очень хорошо», а 1 — «очень плохо»). Начнем с хороших новостей.

Уменьшение уровня смертности

Главная задача — снижение смертности населения. И регион начинает постепенно ее решать.

Уровень смертности возвращается к доковидным временам, отметил Дмитрий Попов. По данным ЗАГСа, за 2023 год умерли 30 312 человек. Это на 3 тыс. меньше, чем в позапрошлом году (в 2022 году умерли 33 944 человека). И на 10 тыс. меньше, чем в 2021 году (43 704).

Основные причины смертности населения — это болезни системы кровообращения (42%), онкология (17%) и внешние причины (8%), в числе которых и алкоголизм.

Планы у краевого минздрава грандиозные. Согласно им, в 2024 году средняя продолжительность жизни должна составить 72,5 года. А к 2030 — 77 лет.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

Чтобы осуществить задуманное, здравоохранение предпринимает различные меры. Среди них — открытие региональных центров. Так, в крае откроется центр лучевой диагностики, который должен усилить дистанционную диагностическую работу.

В регионе начинают работать службы сопровождения пациентов. Их цель — сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медицинской помощи жителям региона. Одна из них — сопровождение онкобольных. При обнаружении патологии пациента в течение трех дней направляют к профильным специалистам для уточнения диагноза или оказания своевременной медицинской помощи.

Цифры В крае снижается естественная убыль населения: 2021 — 24 563; 2022 — 16 347; 2023 — 13 651. Для сравнения, в доковидные годы естественная убыль в среднем составляла 10,5 тыс. человек.

Эта новость, безусловно, хорошая, поэтому ставим ей 10 здоровых пациентов из 10.

Врач. Пациент. Freepic

Строительство новых медицинских объектов

При подведении итогов строительства первым делом вспоминается самый масштабный медицинский объект за всю историю Барнаула — консультативно-диагностическая поликлиника № 14 на ул. Лазурной, 46.

Появления «суперполиклиники» горожанам пришлось ждать три года. И когда казалось, что дата открытия уже четко известна, она снова переносилась: с апреля на декабрь, с декабря на январь, а с января на... И только в феврале 14-я поликлиника распахнула свои двери. Но можно сказать, что ожидание того стоило.

Большое, красивое здание, новейшее оборудование и узкие специалисты — все это оказалось под одной крышей. Неудивительно, что люди массово хлынули в только что открывшуюся поликлинику. Сегодня она принимает до 2 тыс. человек вместо предполагаемых 900. Дошло до того, что прикрепиться к 14-й захотели жители из других районов. По этой причине главному врачу Дмитрию Денисову пришлось отказать в прикреплении 500 пациентам.

Поликлиника № 14. Фото: Анна Зайкова.

Дольше 14-й поликлиники ждали открытия ФАПа в поселке Гоньба — медучреждения там не было девять лет. Пускай амбулатория в несколько раз меньше суперполиклиники, но радости от ее появления сельчане испытали гораздо больше.

Также в прошлом году ввели в эксплуатацию поликлинику в селе Алтайском и инфекционный корпус в Павловске.

Краевому минздраву предстоит еще много работы. Необходимо закончить строительство поликлиники БСМП № 2 и медучреждений в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах. Посмотрим, насколько быстро они распахнут свои двери.

ФАП в поселке Куяган. Минздрав АК.

Всего в рамках программы модернизации первичного звена в ближайшие несколько лет, включая 2024-й, запланировано строительство порядка 60 объектов разной мощности взамен аварийных зданий и в тех районах, где нет медучреждений.

Факт В 2023 году были построены 15 объектов из запланированных 19: девять ФАПов, четыре врачебные амбулатории и две поликлиники. 28 объектов запланировано на 2024 год: 21 ФАП и семь врачебных амбулаторий.

Открытие таких медучреждений, как поликлиника №14, не может не радовать. Но огорчает, что в крае все еще есть ситуации, когда жителям приходится ждать даже маленькой амбулатории по девять лет. Поэтому ставим 8 новеньких ФАПов из 10.

ФАП в поселке Куяган. Минздрав АК.

Врачебные кадры

От больниц плавно перейдем к работающему в них медицинскому персоналу. И ситуация здесь неоднозначная.

С одной стороны, кадровый голод начинает постепенно утихать, об этом заявил министр алтайского здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, к началу 2024 года в краевом здравоохранении стало работать на 143 специалиста больше. Удалось увеличить число кадров участковой службы (фельдшеры, терапевты, педиатры) на 20%.

Что касается постоянной утечки среднего персонала, то Дмитрий Попов за­явил, что его отток удалось сократить сначала в пару раз, потом в 11, затем и вовсе в 17. Но 1,2 тыс. медсестер и других средних кадров почему-то все еще не хватает.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

Как недостает и 1,5 тыс. врачей, чтобы полностью восполнить нехватку медицинских кадров. На вопрос, что стало причиной такого большого оттока сотрудников, министр честно признался:

«Сегодня ни со стороны руководства медучреждний, ни со стороны отдела кад­ров нет четкого понимания того, почему увольняются сотрудники. Требуется скрупулезно разбираться в каждом случае».

Власти пытаются решить эту проблему с помощью повышения заработной платы и различных мер поддержки. За последние пять лет рост зарплат медицинских работников составил порядка 30%. Также в этом году ввели новые повышенные выплаты для медиков районных и участковых больниц малых городов. Они составят от 13 тыс. до 30 тыс. рублей, в зависимости от населенного пункта.

Факт В 2023 году Дмитрий Попов сообщил, что в регионе средняя зарплата врачей составляет 68 тыс. рублей, среднего медперсонала — 37 тыс. рублей, а младшего — 34 тыс. рублей.

Предлагаемые меры поддержки вселяют оптимизм, но вот насколько они окажутся эффективны — остается только гадать. Ставим 7 белых халатов из 10.

Медицина. Больница. Врач. СС0

Рождаемость в крае

Значительно подкосила численность населения Алтайского края низкая рождаемость.

За 2023 год в Алтайском крае родился 16 661 ребенок. Это самое низкое число рожденных детей за историю края. Ранее антирекордным значением считали показатель 2021 года.

И, судя по свежим цифрам, детей в регионе больше не станет. В 2024 году за первые три месяца на свет появились 3857 малышей, в то время как в прошлом году за аналогичный период родились 4270 младенцев.

Чтобы мотивировать рождаемость в крае, власти начали вводить различные меры поддержки. Минздрав со своей стороны предложил бесплатные обследования для людей репродуктивного возраста. Это должно помочь предотвратить риск развития бесплодия.

Цифры Статистика рождаемости детей за последние пять лет: 2018 — 23 728; 2019 — 21 311; 2020 — 20 168; 2021 — 19 141; 2022 — 17 750.

Дети — это цветы жизни, хотя в Алтайском крае их — не поле, а лужайка. Поэтому ставим 5 хорошеньких карапузов из 10.

Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com

Сельский вопрос

Нерешенным остается вопрос низкого уровня медицинской помощи в малонаселенных сельских районах. В местных больницах не хватает узких специалистов, из-за чего пациентам приходится ездить в соседние более крупные районы.

Дмитрий Попов заявил, что отчасти на такое положение повлиял постоянный отток местного населения. Так, в 10 районах проживают менее 10 тыс. человек, в 34 районах — меньше 20 тыс. Между тем нормативы одной ставки узкого специалиста рассчитаны именно на 20 тыс. человек. «Поэтому появление врача узкого профиля в малонаселенных пунктах крайне проблематично», — отмечает глава минздрава.

Возьмем в пример Ельцовский район. Там проживают всего 6 тыс. человек, половина из них находится в административном центре. Несмотря на то что ельцовская больница имеет статус центральной, врачей там не хватает. Поэтому всех тяжелых больных отправляют в соседний Целинный район или Бийск.

Скорая помощь. altairegion22.ru

И если люди, не обремененные серьезной болезнью, еще могут отправиться в поездку, то вот пожилым и хронически больным она будет в тягость. Тем более что пациенту придется потратить деньги на дорогу туда и обратно.

Справка Чтобы в населенном пункте появилась ставка узкого специалиста, нужно, чтобы там проживало не менее 20 тыс. человек.

Ставим 3 грустных сельских бабушек из 10.

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