Безопасные и качественные: в Алтайском крае завершили масштабный ремонт дорог по нацпроекту

В Барнауле 21 октября прошла пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на масштабный ремонт дорог Алтайского края в 2019 году выделили 5,6 млрд рублей.

В мероприятии участвовали Александр Дементьев, министр транспорта региона, Владислав Перцев, глава алтайской ГИБДД, Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города, а также Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ.

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядные организации провели работы более чем на 200 объектах региона. Наиболее масштабные мероприятия провели в Барнаульской и Бийской агломерациях. Так, в краевой столице выполняли работы по ремонту, строительству и реконструкции 47,8 километра дорог местного значения (33 объекта). На эти цели выделили более 965 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году (910,3 млн рублей).

Отметим, что в этом году при реализации нацпроекта отдельное внимание уделяли вопросу синхронизации дорожных ремонтов с ремонтами инженерных сетей. Планы работ заранее направлялись руководителям организаций жилищно-коммунальной сферы для своевременной корректировки и согласования.

В Алтайском крае завершили масштабный ремонт дорог по нацпроекту. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула.

В Новоалтайске обновили 10 объектов, в Бийске — около 20. Всего в 2019 году в Алтайском крае отремонтировали 900 км дорог, в том числе более 500 км — в рамках национального проекта.

Александр Дементьев сообщил, что в настоящее время выполнено 100% всех показателей в рамках приведения дорог в нормативное состояние. Напомним, в Алтайском крае должны были повысить с 38 до 39,4% количество дорог, соответствующих нормативам. Этот показатель выполнен, завершаются работы по диагностике.

«Я думаю, что пользователи дорог в этом году должны были увидеть качественные изменения. В том числе даже в Камне-на-Оби. Те задачи, которые были поставлены, мы выполняем», — сказал министр транспорта региона.

Он отметил плодотворное сотрудничество заказчиков, подрядных организаций и активистов. Александр Дементьев сообщил, что даже если в процессе дорожных работ возникали замечания, то на них оперативно реагировали, все недостатки устраняли. Министр также напомнил, что продолжаются различные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

В Алтайском крае завершили масштабный ремонт дорог по нацпроекту. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Отдельным направлением, которому с этого года мы начинаем уделять больше внимания с учетом тех задач, которые стоят в рамках безопасности дорожного движения, — это обеспечение безопасного движения пассажиров и транспортных средств в границах населенных пунктов. Разработана программа, всего до конца 2024 года порядка 170 км дорог в населенных пунктах должны быть освещены. Работы продолжаются.

В свою очередь Сергей Войтюк сообщил, что Барнаул вошел топ-3 городов России по качеству дорог по оценке экспертов дорожной инспекции ОНФ.

Специалисты смотрели на состояние отремонтированных трасс во многих субъектах РФ, они также высоко оценили качество улиц нашего региона.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае стало меньше проблемных улиц. Ранее некоторые участки на «Карте убитых дорог» были отмечены красным цветом, который после выполнения работ заменили на зеленый. Отметим, что планы по ремонту дорог в регионе почти на 90% совпадают с мнением горожан.

Напомним, старт проекту дали в 2017 году. По всей стране участниками стали более 30 городских агломераций. Нацпроект будет реализовываться по 2024 год включительно на территории всего Алтайского края. К 2024 году в нормативное состояние планируют привести более 85% дорог в Барнаульской и Бийской агломерациях, а также 50% региональных трасс.