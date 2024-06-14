Безопасный отдых у воды: где в Барнауле обустроят легальные пляжи

Вопросы безопасности людей на водных объектах обсудили в администрации Барнаула в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятие провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, а о мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период доложил начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимир Драчев.

Сергей Татьянин. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Сегодня на территории краевой столицы безопасными местами отдыха у воды считаются 15 объектов.

Это восемь водных объектов, подавших заявления-декларации в Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю о готовности к работе как пляжи:

муниципальный пляж «Городской»;

пляж «Водный мир»;

открытый бассейн «Планета Q»;

пляж ООО «Эйлат» на озере Варежка»;

бассейн «Бонус 21» в парке развлечений и отдыха «Арлекино»;

кемпинг-парк на озере Пионерское;

комплекс бассейнов «Пляж» в парке спорта Алексея Смертина;

пляж в парк-отеле «Чайка».

Также в список включены семь открытых бассейнов:

«Лесные дали»;

«Крыша»;

«Адриатика»;

«Пул сайд»;

«Магис-Спорт»;

Спорткомплекс «Обь»;

«Санаторий Барнаульский».

По словам Владимира Драчева, по состоянию на 10 июня, в городе приступили к работе три пляжа (ООО «Бонус 21» в парке развлечений и отдыха «Арлекино», Парк-отель «Чайка», «Планета Q»), а также 3 открытых бассейна ( «Лесные дали», «Адриатика», «Магис Спорт»).

А вот пляж «Городской» и «Водный мир» свою работу еще не начали. Эти места отдыха закрыты в связи с высоким уровнем воды в Оби.

Также на территории Барнаула определены 25 мест, опасных для купания.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В таких местах предусмотрен комплекс предупредительных мероприятий. Так, в весенний период текущего года установлены 44 информационных знака «Купаться запрещено» и 17 информационных стендов о количестве погибших за последние 3 года; подготовлены к распространены памятки по мерам безопасного поведения людей на водоемах в летний период. В период с июня по сентябрь 2024 года спланировано проведение более 150 рейдовых мероприятий в рамках акции «Вода — безопасная территория»; создана мобильная спасательная группа. Разработан график дежурства в необорудованных местах массового отдыха населения. Мы всегда планируем на купальный сезон рейды межведомственной комиссии с участием работников городской администрации, главного управления МЧС России и специалистов УВД по городу Барнаулу. Активно используем работу родительских патрулей, созданных в школах, которые находятся невдалеке от водных объектов. И эта комплексная работа приносит плоды, — сообщил Владимир Драчев.

Владимир Драчев. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

По итогам заседания комиссии, Сергей Татьянин поручил в связи с приближением жаркой погоды усилить рейдовые мероприятия и обратился к барнаульцам с просьбой купаться только в разрешенных для этого местах.

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