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Жизнь

Безопасность городов России будут оценивать по единым стандартам

Первый федеральный рейтинг безопасности городов создадут в России благодаря разрабатываемой системе «Безопасный город», передает РИА Новости со ссылкой на Ростех.

"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири.
"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири.
архив компании "Ростелеком"

В рамках рейтинга ситуацию в городах планируется оценить с точки зрения таких рисков, как землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях. Также планируется разработать новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка.

Ожидается, что «Безопасный город» станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем.

«Сейчас „Безопасный город“ регионы реализуют по-своему. У каждого субъекта собственное понимание категорий и требований безопасности, поэтому информация о произошедшем на их территории может выпадать из поля зрения. С внедрением единых стандартов вся информация в режиме реального времени будет стекаться в одно информационное пространство», — заявил источник в силовых структурах.

Согласно планам, «Безопасный город» позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, объединенных в четыре группы — природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.

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