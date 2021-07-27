Безопасность или «геноцид»? В алтайском ковидном госпитале с окон сняли ручки

«ПО ПРИКАЗУ местного чинуши окна в ковидном госпитале закрыли и ручки выкрутили! Мне хотелось бы прям в лицо ему посмотреть. А еще лучше, поместить этого чиновника в такие условия», — негодует автор сообщения.
В комментариях многие посчитали, что оставление людей в палатах с закрытыми окнами можно назвать «геноцидом».
В краевом минздраве прокомментировали Barnaul22, что на самом деле окна оставлены на проветривание, а ручки сняли для безопасности пациентов.
У страдающих от недостатка воздуха развивается гипоксия, которая влияет на психо-эмоциональное состояние и человек может неосознанно выйти из окна.
Такие случаи происходили не раз.