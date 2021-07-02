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Жизнь

Безответственные отцы Алтайского края задолжали по алиментам 3,7 млрд рублей

В Алтайском крае должниками по алиментам сегодня являются 18 332 человека, их общая сумма долга достигла 3,7 млрд рублей.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Тяжелую ситуацию с неплатежами обсудили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Эксперты особо отметили, что 10,5 тыс. должников по алиментам сегодня не работают, их сумма долга достигла 2,77 млрд рублей. Похоже, что отдавать эти деньги, даже по решению суда, они не собираются.

Поэтому ОНФ занялся трудоустройством неплательщиков алиментов. Во взаимодействиями со службой судебных приставов и региональными чиновниками удалось трудоустроить около 200 человек. Но этого явно недостаточно.

Сергей Войтюк.
Сергей Войтюк.
onf.ru.

Сергей Войтюк,
руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае:

Анализ обращений на прямую линию с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным показал, что невыплата алиментов является довольно острой проблемой в регионе. Обсудив с руководством управления ФССП России по Алтайскому краю возможные способы снижения долгов, мы пришли к мнению, что одним из них может стать помощь безработным неплательщикам в поиске источников дохода. В результате служба судебных приставов наладила совместную
работу с управлением по труду и занятости населения, минсоцзащиты региона по трудоустройству должников. В основном это отцы несовершеннолетних детей.

Должники, не имеющие профессионального образования или желающие сменить профессию, могут бесплатно пройти обучение по специальности, востребованной на
рынке труда.

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