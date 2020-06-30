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Жизнь

Безработица в России выросла в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля число официальных безработных выросло в 3,5 раза.

Страх, депрессия, отчаяние.
Страх, депрессия, отчаяние.
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По мнению Мишустина, правительству удалось избежать резкого роста безработицы, сообщает ТАСС.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», ― рассказал глава правительства в ходе совещания о ситуации на рынке труда.

Мишустин подчеркнул, что важно сохранять контроль над ситуацией и при необходимости оперативно реагировать, чтобы не оставлять граждан без поддержки.

Также глава кабмина напомнил, что правительство уже приняло целый комплекс: это увеличение пособия по безработице и расширение круга лиц, которые имеют право на получение таких пособий.

«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке — 12 тыс. 130 рублей», — констатировал Мишустин.

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