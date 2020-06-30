Безработица в России выросла в 3,5 раза

По мнению Мишустина, правительству удалось избежать резкого роста безработицы, сообщает ТАСС.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», ― рассказал глава правительства в ходе совещания о ситуации на рынке труда.