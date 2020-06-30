Безработица в России выросла в 3,5 раза

По мнению Мишустина, правительству удалось избежать резкого роста безработицы, сообщает ТАСС.
«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», ― рассказал глава правительства в ходе совещания о ситуации на рынке труда.
Мишустин подчеркнул, что важно сохранять контроль над ситуацией и при необходимости оперативно реагировать, чтобы не оставлять граждан без поддержки.
Также глава кабмина напомнил, что правительство уже приняло целый комплекс: это увеличение пособия по безработице и расширение круга лиц, которые имеют право на получение таких пособий.
«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке — 12 тыс. 130 рублей», — констатировал Мишустин.