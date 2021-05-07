Безработица в Сибири превысила общероссийскую, но весьма уверенно снижается

В январе — марте 2021 года уровень безработицы в среднем по Сибирскому федеральному округу (СФО) составлял 6,9%. В аналогичном периоде 2020 года — 5,8%.

Зарегистрированная безработица по состоянию на конец марта находится на уровне 2,6% (по России — 2,3%) — это в два раза больше, чем в конце марта 2020 года.

«В то же время с начала текущего года фиксируется устойчивая тенденция к снижению показателя. Так, по состоянию на конец февраля 2021 года зарегистрированная безработица составляла в среднем по округу 3,4%", — отметили в ОИЦ положительный момент.

По состоянию на конец марта 2021 года в службах занятости регионов СФО на учете состояло 221,1 тыс. человек — в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

«Однако в сравнении с концом февраля текущего года показатель снизился на 23%", — добавили в ОИЦ.

Бедность. Просьба о помощи. Pixabay.com

Пособие по безработице в округе по состоянию на конец марта 2021 года получали 131 тыс. человек — на 41 тысячу больше, чем год назад, но на 16 тысяч меньше, чем в конце февраля 2021 года.

«Количество вакансий в регионах СФО выросло до 295,2 тыс. — на 66 тысяч больше, чем в конце февраля текущего года, и на 4 тысячи больше, чем в аналогичном периоде 2020 года», — отметили еще одно достижение.

Напомним, за 2020 год уровень безработицы в Алтайском крае вырос в два раза, а в целом в регионах Сибири увеличился с 5,8% до 7,5%.