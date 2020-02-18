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Жизнь

Безработного неплательщика алиментов в Барнауле наказали принудительным трудом

Безработного жителя Барнаула, который долгое время не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, признали виновным и приговорили к исправительным работам.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанин на основании судебного решения обязан был выплачивать алименты в размере одной четвертой доли заработка бывшей супруге. Но он этого не делал.

В 2018 году мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Однако мужчина так и не начал платить алименты.

«Являясь трудоспособным человеком, намеренно официально не трудоустраивался, на учет в Центр занятости населения г. Барнаула в качестве безработного не вставал, в воспитании сына участия не принимал. Вследствие неуплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына образовалась задолженность в сумме более 150 тысяч рублей», — уточняют в прокуратуре.

Во время суда барнаулец виновным себя не признал и заявил, что не является биологическим отцом ребенка. Однако объективных доказательств этого у него не имелось.

В итоге мужчину приговорили к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

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