«Безумие какое-то»: пенсионерка позвонила в полицию, написала на снегу SOS и замерзла насмерть

В Челябинской области полицейские отказались искать пропавшую в метель 80-летнюю женщину по геолокации, в итоге пенсионерка погибла, сообщает NN.ru .

Инцидент произошел в Магнитогорске. Родные забили тревогу 20 декабря, когда не смогли дозвониться до бабушки.

«Мы созванивались с ней каждый день, а тут она перестала брать трубку. В тот день супруга вместе с родителями поехала к ней в квартиру — достучаться они не смогли. Пришлось вызвать участкового и вскрыть дверь, но дома ее не оказалось», — рассказал супруг внучки погибшей Эдуард Мухаметов.

Вечером все-таки удалось дозвониться до бабушки. Она ответила, что находится в какой-то яме и вокруг овраги, а рядом какое-то красное здание. После этого связь пропала.

Позже дозвониться получилось у внучки, супруги Эдуарда. Причем она уже находилась в здании полиции.

Полиция. vk.com/mvd22

«Жена зашла в отдел, включила громкую связь. Бабушку начали допрашивать, спросили: „Где вы находитесь?“ — „Я не знаю, я заблудилась. В какой-то яме. Замерзла, заберите меня, пожалуйста“, — сказала она. Супруга начала плакать: „Вы понимаете? У нее телефон сейчас сядет, мы ее потеряем“», — рассказал мужчина.

Внучка попросила при помощи биллинга определить местонахождение женщины, но в полиции ей якобы сказали, что без решения суда не могут этого сделать.

Как отмечает издание со ссылкой на родственников, «биллинг провели только на третьи сутки после исчезновения».

Бабушку нашли 24 декабря. Тело обнаружил тракторист буквально через дорогу от того места, где искали в первые два дня сотрудники МВД, волонтеры и неравнодушные люди.

«Пусть смерть бабушки ляжет на совесть того человека, кто придумал закон о том, что биллинг можно проводить только по решению суда», — высказался родственник пенсионерки.

Александр Хинштейн. er.ru

Произошедшее в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, подчеркнув, что разрешение суда не нужно получать.

«Безумие какое-то. В ГУ МВД Челябинской области, похоже, не знают и не читают законов. Цена полицейской безграмотности — человеческие жизни. Еще полгода назад мы приняли закон, позволяющий полиции без решения суда получать биллинг и геолокацию с телефонов пропавших людей (с последующим уведомлением). Эти данные органы МВД вправе запрашивать мгновенно, как только поступило заявление о пропаже человека», — написал депутат.

Хинштейн надеется, что проверки прокуратуры и СК ответят на вопрос, почему полиция не сделала то, что должна была сделать при организации поисков.