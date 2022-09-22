22 сентября
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Жизнь

Безупречно теплые дни придут на Алтай. Дождя не будет 22−24 сентября

Тепло, как летом, пришло в Алтайский край. О погоде 22−24 сентября рассказали в региональном Гидрометцентре.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Погода в Алтайском крае 22−24 сентября

Днем 22 сентября в Алтайском крае ожидается температура +24…+29 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, скоростью 3−8 (местами до 13) м/с.

Ночью 23 сентября вероятны +7…+12 (местами до 0) градусов, а днем +18…+23 градусов, также преимущественно без осадков.

Ночью 24 сентября в регионы возможны +3…+8 (местами до -2) градусов, а днем +17…+22 градусов. И снова без осадков.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Барнауле 22−24 сентября

Днем 22 сентября в Барнауле градусник покажет +25…+27 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Ночью 23 августа в краевой столице возможны +8…+10 градусов, а днем +20…+22 градусов.

Ночью 24 сентября ожидаются +3…+5 градусов, а днем +18…+20 градусов.

Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

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