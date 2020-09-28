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Библиотека нового поколения открылась в Новоалтайске

25 сентября в Новоалтайске состоялось торжественное открытие после модернизации Центральной городской библиотеки имени Леонида Мерзликина. Работы по преобразованию библиотеки проводились в рамках национального проекта «Культура». На реализацию концепции по созданию библиотеки нового поколения из федерального бюджета было выделено 10 млн. рублей.

Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина после модернизации.
Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина после модернизации.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Благодаря нацпроекту «Культура» удалось полностью изменить пространство и структуру библиотеки. Дизайнеры предусмотрели интересные цветовые решения, создано несколько отдельных зон: семейная гостиная, молодежная зона, зона для самостоятельного поиска книг, для самостоятельной работы на компьютере, зона доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки, событийная зона (конференц-зал).

На средства национального проекта «Культура» было приобретено более 5 тысяч новых книг. Из них 65% - это художественная и детская литература, и 35% - отраслевая.

Справка

Библиотека в Новоалтайске стала второй модельной библиотекой в Алтайском крае, созданной в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году за счет федеральных средств будет модернизирована главная библиотека Славгорода.

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