Библиотека нового поколения открылась в Новоалтайске

25 сентября в Новоалтайске состоялось торжественное открытие после модернизации Центральной городской библиотеки имени Леонида Мерзликина. Работы по преобразованию библиотеки проводились в рамках национального проекта «Культура». На реализацию концепции по созданию библиотеки нового поколения из федерального бюджета было выделено 10 млн. рублей.

Благодаря нацпроекту «Культура» удалось полностью изменить пространство и структуру библиотеки. Дизайнеры предусмотрели интересные цветовые решения, создано несколько отдельных зон: семейная гостиная, молодежная зона, зона для самостоятельного поиска книг, для самостоятельной работы на компьютере, зона доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки, событийная зона (конференц-зал).

На средства национального проекта «Культура» было приобретено более 5 тысяч новых книг. Из них 65% - это художественная и детская литература, и 35% - отраслевая.