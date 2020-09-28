Библиотека нового поколения открылась в Новоалтайске

Благодаря нацпроекту «Культура» удалось полностью изменить пространство и структуру библиотеки. Дизайнеры предусмотрели интересные цветовые решения, создано несколько отдельных зон: семейная гостиная, молодежная зона, зона для самостоятельного поиска книг, для самостоятельной работы на компьютере, зона доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки, событийная зона (конференц-зал).
На средства национального проекта «Культура» было приобретено более 5 тысяч новых книг. Из них 65% - это художественная и детская литература, и 35% - отраслевая.
Справка
Библиотека в Новоалтайске стала второй модельной библиотекой в Алтайском крае, созданной в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году за счет федеральных средств будет модернизирована главная библиотека Славгорода.