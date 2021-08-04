Бычий пузырь в окне: как стекольный завод преобразил Барнаул и причем здесь Ползунов

В наше время очень легко купить стеклянную посуду на любой вкус. А вот у барнаульцев, живших в XVIII веке, такой возможности не было. Необходимые товары из стекла приходилось доставлять из Москвы и Санкт-Петербурга, а это стоило больших денег. Также оно нередко билось по дороге. Поэтому в 1753 году приняли решение построить в Барнауле свой стекольный завод. Подробнее — в материале altapress.ru.

Место для завода выбрали в трех верстах от поселка Барнаульского сереброплавильного завода. Из Санкт-Петербурга прибыли два «стеклянных мастера»: Калашников и Кормовесицкий. Для помощи им собрали 11 учеников.

Через два года работы завод выдал первую продукцию, но ее качество оставляло желать лучшего — стекло получилось мутным. Причину брака сами мастера не смогли определить. Тогда это поручили унтер-шихтмейстеру Ивану Ползунову, будущему создателю паровой машины.

Почти месяц Ползунов провел на заводе, вникая в малейшие детали производства стекла. Ему удалось докопаться до истины — оказалось, что стекло неправильно охлаждали после закалки.

Иван Ползунов оставил записи, в которых подробно описал технологический процесс, а также условия труда на стекольном заводе. Работа на нем шла круглосуточно, в две смены, по 12 часов. Один мастер руководил варкой «материи», другой — изготовлением посуды. Стекло варили трех сортов: зеленое (самое дешевое), белое и хрустальное (для начальства).

Иван Иванович Ползунов ru.wikipedia.org

После налаживания процесса изготовления стекла, изделия начали продавать населению. Продавали их на вес. Колба весила 4,4 кг, реторта 4,2 кг, а песочные часы — 660 г. Хотя стекло было достаточно толстым, это не мешало ему трескаться неизвестно от чего. Власть сумела извлечь из этого выгоду: распорядилась продавать фунт целой посуды за полтора фунта осколков стекла того же сорта.

Деятельность завода благоприятно отразилась на внешнем облике поселка: в окнах большинства домов вместо бычьего пузыря и слюды появилось настоящее стекло.

Весной 1764 года завод временно закрыли. В нем построили небольшой горн для отливки мелких частей «огненной» машины Ползунова. В следующем году рядом с заводом появилось внушительное здание «для огненной машины» и немного позже — три сереброплавильных печи. Вскоре в опустевший домик «стеклянных мастеров» переселился Иван Ползунов. Здесь он и умер, не дожив неделю до запуска машины.

Окончательно стекольный завод закрыли в начале 50-х годов XIX века.

Источник: «Страницы истории Алтая», 1995 г.