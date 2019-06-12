Первые и последние: как Ельцин победил на выборах в РСФСР и к чему это привело

12 июня 1991 года состоялись первые в РСФСР выборы президента. В результате всенародного голосования пост главы республики занял Борис Ельцин. Как он стал президентом и причем тут распад СССР — в материале altapress.ru.

Необходимость введения должности президента РСФСР определилась на референдуме 17 марта 1991 года. Тогда же, на всенародном голосовании люди предпочли сохранить Советский Союз. Что, по видимому, не казалось взаимоисключающим. Но стоит отметить, что у Советского Союза уже был свой президент — Михаил Горбачев. Фактически, это означало то, что будущий глава республики будет ограничен в своих полномочиях.

Тем временем Горбачев стремительно терял свой авторитет. В обществе появилась уверенность, что Союз и партия уже не способны решать проблемы государства. Дату выборов установили на 12 июня. Уже тогда политикам было понятно, кто займет пост президента — можно сказать, оставалось только определиться с датой избрания Ельцина.

Кампания проходила в условиях инфляции, денежной реформы, митингов в Москве и войск, введенных по этому случаю в город. Подливали масло в огонь и пустующие полки магазинов, пишут РИА Новости.

Предвыборная гонка

Ельцин принял участие в выборах безоговорочно, а вот с достойной конкуренцией пришлось сложнее. На пост президента страны выдвинули кандидатуры Вадима Бакатина, Владимира Жириновского, Альберта Макашова, Николая Рыжкова, Амана Тулеева.

В паре с кандидатом в президенты избирался и кандидат на пост вице-президента. Ельцин выбрал себе в напарники одного из военных-афганцев и героя Советского Союза Александра Руцкого.

Рейтинг Ельцина продолжал расти. Противники по предвыборной гонке обладали явно меньшим авторитетом, пишет Тасс. К маю 1991 года, по данным ВЦИОМ, даже рейтинг Горбачева упал до 1%.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев Юрий Инякин/ОАО «Газета Известия"/russfoto

Народное голосование 1991 года

В народном голосовании участвовали около 79,5 миллионов человек. Борис Ельцин получил 57,3% голосов, став первым Президентом РСФСР, сообщают в «Ельцин центре». Вместе с ним заступил на должность и вице-президент страны Александр Руцкой.

Президент поставил курс на независимость республик в СССР. Он поставил своей задачей добиться возможности принимать решения внутри РСФСР самостоятельно. Один из его первых указов относился к устранению партийных организаций на предприятиях. Также Ельцин, не оттягивая, приступил к переговорам о подписании нового договора с Горбачевым и другими главами союзных республик.

В начале декабря 1991 года между Россией, Белоруссией и Украиной состоялись переговоры о создании Содружества независимых государств. Уже 8 декабря они подписали соглашение о создании СНГ, к которому присоединилась большая часть союзных республик.

Ельцин успел стать фактически главным политическим деятелем, однако его работа так или иначе зависела от существующего президента СССР. Все полномочия власти Ельцин получил только 25 декабря 1991 года — в день отставки Михаила Горбачёва и за сутки до фактического распада СССР.

На пути к распаду СССР

Как именно первые российские выборы повлияли на распад Советского Союза, достоверно сказать сложно. Процессы дезинтеграции в СССР начались еще до избрания Ельцина и даже раньше решения о назначения выборов.

Победивший Ельцин в свою очередь активно участвовал в процессе согласования нового союзного договора и ратовал за перемещение политической власти из союзного центра в республики.

Договор о создании Союза Суверенных Государств на месте СССР был готов к подписанию в августе. Планировалось, что его примут 20 августа 1991 года. Но ни Горбачев, ни главы республик так и не подписали его.

Однако Советскому Союзу суждено было распасться. Это случилось на следующий день после ухода с поста президента СССР Михаила Горбачева, 26 декабря 1991 года.