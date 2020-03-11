Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей

Билайн в сотрудничестве с Банком «Открытие» первым из российских операторов связи открыл посетителям собственных розничных магазинов возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса Билайн.

В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более, чем 1 500 магазинов Билайн.

Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы Билайн достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка-участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить».

Пополнить баланс с помощью QR-кода в Барнауле можно в магазинах по адресам: ул. Антона Петрова 219Б, ул. Балтийская 25, ул. Георгия Исакова 260. В Бийске — ул. Ильи Мухачева 200.

Джордж Хелд,

исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

Мы уделяем большое внимание развитию платежных сервисов для наших клиентов и всегда стремимся предоставлять им актуальные решения. Сейчас сервис оплаты через СБП предлагается клиентам Билайн, которые пользуются терминалами оплаты в магазинах собственной розницы Билайн. На сегодняшний день эта возможность доступна в более, чем 1 500 магазинах в разных городах России, а до конца марта будет предоставлена во всех собственных магазинах Билайн. В наших планах — предоставить такую возможность в мобильной и web-версии приложения Мой Билайн (12+), а также пользователям «Билайн ТВ» (12+) и пользователям других digital-сервисов компании.

Алексей Соловей,

начальник управления электронной коммерции банка «Открытие»:

Оплата через СБП — один из наиболее доступных, удобных и безопасных способов оплаты услуг. Для того, чтобы воспользоваться технологией, достаточно иметь при себе только мобильный телефон. Мы видим большие перспективы для роста спроса на этот сервис среди наших клиентов и намерены активно развивать его, в том числе увеличивая число партнерских торгово-сервисных предприятий.

Дмитрий Колесников,

директор по развитию инновационных сервисов НСПК ( операционный платежный и клиринговый центр СБП):

Сегодня уже более 800 торговых точек поддерживают возможность оплаты по QR-кодам, и мы вместе с банками и партнерами продолжаем работать над внедрением доступных пользователям СБП сценариев платежей в самых разных сегментах. Уверены, что новый удобный и безопасный способ оплаты станет привычным для клиентов Билайн.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

БАНК «ОТКРЫТИЕ»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов в банках — участниках Системы по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 47 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).