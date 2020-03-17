Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы 18 марта

В 2016 году Билайн одним из первых в России начал внедрять BeeFREE — полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.
Из вебинара участники узнают:
- Как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании
- Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно
- Как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет
- Какие бизнес-процессы в компании изменила удалённая работа
- Каковы основные этапы внедрения подобных проектов
- Каких правил лучше придерживаться, чтобы компания продолжила успешно работать
- С какими вызовами столкнулись в Билайн при реализации проекта
Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE.
Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в открытом вебинаре не требуется регистрация. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке.
Сейчас мы также изучаем возможность публикации внутренних корпоративных материалов по внедрению и управлению BeeFREE, чтобы как можно больше компаний и их сотрудников в России могли использовать наш опыт и наработки в области удаленной работы.
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