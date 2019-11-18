Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора , в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G — прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Процент покрытия жителей России сетью 4G c начала года вырос на 10% и на конец 3 квартала составляет 84%.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. На конец 3 квартала Билайн заменил 91% базовых станций в России на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В 2018 году компания провела рефарминг в 45 филиалах, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов, и на конец 3 квартала проект завершен на 95%.

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G Фото: ПАО «ВымпелКом».

В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика. В конце 3 квартала 2019 года каждый клиент загружает на 30% больше трафика, чем в конце 2018 года. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. Доля трафика, который проходит через сеть 4G, выросла на 12% и составляет 83% от общего количества информации, загруженной через все форматы сетей.

В Алтайском крае Билайн в 2 раза увеличил число вышек связи 4G. С начала года было модернизировано и построено несколько сотен вышек связи, благодаря чему более чем в 200 населенных пунктах края был запущен 4G: от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек. Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например, с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б Бирюзовая Катунь, т/б озеро Ая, с. Кош-Агач, с. Сростки.

Мартин Шкоп,

исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»: