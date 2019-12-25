Билайн усилил 4G в ТРЦ Galaxy в Барнауле

Например, теперь прогуливаться со смартфоном в руках торговому центру можно на средней пользовательской скорости до 30 Мбит/с** - это комфортная скорость, позволяющая в полной мере решать все свои задачи в интернете. Усиление 4G произошло одновременно с улучшением и голосовой связи.

Анатолий Захаров,

территориальный управляющий Билайн в Алтайском крае и Республике Алтай:

Мы видим, что привычки людей меняются. Теперь у людей не всегда есть время поехать с близкими в торговый центр и помочь им выбрать новую одежду или другие товары. Но людям все также нужно оставаться рядом, быть на связи, поэтому важно, чтобы под рукой был качественно работающий интернет, мобильная связь. Задача Билайн сделать так, чтобы наши клиенты вообще не думали об интернете, а просто пользовались им и приятно проводили время в торговых центрах. Чтобы обеспечить все это, мы постоянно улучшаем качество связи в крае и городе, в том числе, в популярных местах отдыха.

Напомним, что в 2019 году в Алтайском крае Билайн в 2 раза увеличил число вышек связи 4G. С начала года было модернизировано и построено несколько сотен вышек связи, благодаря чему более чем в 200 населенных пунктах края был запущен 4G: от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек. Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например, с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б Бирюзовая Катунь, т/б озеро Ая, с. Кош-Агач, с. Сростки и др.

*indoor — внутри помещения

**по результатам драйв-теста Билайн на 24.12.2019 г.

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