26 октября
﻿
Жизнь

Билайн внедрил искусственный интеллект для управления мобильной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке

Оператор билайн запустил в Сибири и на Дальнем Востоке систему автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks*) на мобильной сети. Технология анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки, делая сеть «самооптимизирующейся».

Технологии.
Технологии.
CC0

Система SON позволяет распределить ресурсы, исходя из потребностей абонентов — она использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям. Искусственный интеллект анализирует, в какой локации находится больше абонентов, и принимает решение о перераспределении ресурсов на сети.

«Работу технологии можно описать следующим примером: летом, когда школьники и студенты уходят на каникулы, в общественном транспорте становится меньше пассажиров, что позволяет перераспределить автобусы, например, на „пляжные“ или „дачные“ маршруты. С наступлением осени нагрузка на „учебных“ маршрутах вновь возрастает, поэтому количество транспорта меняют обратно. Так же и система SON может проанализировать ситуацию и перебросить ресурсы туда, где они нужнее, при этом очень быстро и без человеческого участия. Это большой шаг в развитии сети в Сибири и на Дальнем Востоке», — комментирует запуск системы технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Благодаря работе SON сеть становится надежнее, мобильный интернет — быстрее. Кроме того, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков.

*Self Optimized Networks — самооптимизирумая сеть

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость