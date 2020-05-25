«Билетов нет, но место известно». Как распланировали свое лето для отдыха известные персоны Алтайского края

Меньше недели осталось до наступления календарного лета-2020. Оно из-за известных событий в мире в любом случае будет для нас уникальным и, стоит надеяться, неповторимым. В связи с этим Altapress.ru выяснил, где и как решили провести летний отдых наши постоянные эксперты.

Пчелы , ульи , шашлычок

Юрий Богуславский. Анна Зайкова

Юрий Богуславский,

председатель кооператива «Алтай — медовый край»:

Какой же у пасечника может быть летом отдых, У нас сейчас самый сезон работы. Летом мы мед добываем, зимой — продаем, так что расслабляться особо некогда. Для меня, конечно, само прибывание на пасеке — это большое удовольствие. Здесь воздух особый — ароматерапия, пчелолечение. По вечерам можно шашлычок сделать, медовушки выпить. Красота!

Театр и УФСИН

Илья Зуев. muzkom22.ru

Илья Зуев,

артист музыкального театра:

Это лето — под знаком ожидания. Сейчас наш театр в отпуске до 8 июня. Ждем, когда будут сняты ограничительные меры, надеемся, сможем приступить к репетициям. Потому что проводить их онлайн — это, конечно, бред. Жду, когда снимут жесткий карантин в ЛИУ-1 УФСИН, где я руковожу театральной студией. В марте у нас сорвалась премьера одноактной комедии «Тореадор» по пьесе Григория Горина. Это очень редкая постановка, это произведение ставили всего один раз в театре Сатиры. Если все сложится удачно, приступим к репетиции еще одной постановки — «Авария» по пьесе Фридриха Дюрренматта.

«Отдыхать привык в июле и августе»

Александр Молотов. Анна Зайкова

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Конечно, этот год — тот случай, когда планы трудно соотнести с реальностью. Но вообще, у меня традиционно время отпуска июль — август. Поэтому хотелось бы отдохнуть на Черном море, съездить в Горный Алтай или Белокуриху. Хотелось бы, чтобы коронавирус мы уже победили, ведь половцев и печенегов одолели в свое время (смеется). Так что, если все получится, то вместе с сыном и женой отправимся на море и в Горный. Билеты мы пока не берем, но думаю, что одна — две недели станут определяющими и будет ясно, получится ли отправится в отпуск.

Лучше любых морей

Алексей Меркулов. vk.com/relief

Алексей Меркулов,

директор сети спортивных клубов «Рельеф»:

Все лето я потрачу на то, чтобы восстановить бизнес. О масштабном отдыхе даже речи не идет. Чтобы отдохнуть и перезагрузиться — буду ездить к родителям, в их частный дом, купаться на речке, устраивать пикники на свежем воздухе. Хотелось бы поехать в Горный Алтай. Люблю горы и воздух. Это лучше отдыха на любом из морей, лучше всего на свете.

Российский Таиланд

Сергей Сандаковский vk.com/id3481695

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Я бы хотел съездить в Сочи в августе. Помню, раньше там был, конечно, «совок». Сейчас — очень круто. Хорошо отдохнул там в феврале. Понравился климат, который чем-то напомнил Таиланд. На улицах — чистота, много фруктов и зелени. Я был в восторге от варенья из фейхоа. От февральского отпуска остались только положительные эмоции, которые хотелось бы повторить.

Уникальный край

Ирина Солнцева. Олег Богданов , altapress.ru

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС от «Единой России»:

У меня частный дом, поэтому обычно мы всей семьей отдыхаем на участке перед ним. Сейчас из-за режима самоизоляции мы стараемся сократить общение. Люблю отдыхать в районах края — в Романовском, Мамонтовском, Чарышском и Солонешенском. Мне очень нравится природа Горного Алтая. У нас уникальный край.

«Займусь своим домом»

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

Павел Тулин,

генеральный директор компании «Старые традиции»:

Я точно останусь в Барнауле, и не потому что я так хочу. Запрет на вылет за границу, скорее всего, продлится до конца лета — это очевидно. Крым меня никогда не прельщал, несмотря на потенциально большие возможности, чем за границей. Я бы охотно съездил в Горный Алтай, но полагаю, что для этого будут те же трудности, что и сегодня. А в Барнауле мне есть чем заняться, в том числе не по работе. Есть дом, в который надо вкладываться, чтобы он оставался красивым. И мне это нравится. Если навалится много работы, то. Пусть навалится — мы с ней разберемся. Хуже, когда ее нет, вот это печально, сегодня многие это поняли.

«Очень ждем открытия турбаз»

Директор филиала банка «Акцепт» Светлана Сапожникова Олег Богданов , altapress.ru

Светлана Сапожникова,

директор операционного офиса «Барнаульский» банка «Акцепт»: