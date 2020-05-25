«Билетов нет, но место известно». Как распланировали свое лето для отдыха известные персоны Алтайского края

Пчелы, ульи, шашлычок
Юрий Богуславский.
Анна Зайкова
Юрий Богуславский,
председатель кооператива «Алтай — медовый край»:
Какой же у пасечника может быть летом отдых, У нас сейчас самый сезон работы. Летом мы мед добываем, зимой — продаем, так что расслабляться особо некогда. Для меня, конечно, само прибывание на пасеке — это большое удовольствие. Здесь воздух особый — ароматерапия, пчелолечение. По вечерам можно шашлычок сделать, медовушки выпить. Красота!
Театр и УФСИН
Илья Зуев,
артист музыкального театра:
Это лето — под знаком ожидания. Сейчас наш театр в отпуске до 8 июня. Ждем, когда будут сняты ограничительные меры, надеемся, сможем приступить к репетициям. Потому что проводить их онлайн — это, конечно, бред.
Жду, когда снимут жесткий карантин в ЛИУ-1 УФСИН, где я руковожу театральной студией. В марте у нас сорвалась премьера одноактной комедии «Тореадор» по пьесе Григория Горина. Это очень редкая постановка, это произведение ставили всего один раз в театре Сатиры.
Если все сложится удачно, приступим к репетиции еще одной постановки — «Авария» по пьесе Фридриха Дюрренматта.
«Отдыхать привык в июле и августе»
Александр Молотов,
лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:
Конечно, этот год — тот случай, когда планы трудно соотнести с реальностью. Но вообще, у меня традиционно время отпуска июль — август. Поэтому хотелось бы отдохнуть на Черном море, съездить в Горный Алтай или Белокуриху.
Хотелось бы, чтобы коронавирус мы уже победили, ведь половцев и печенегов одолели в свое время (смеется). Так что, если все получится, то вместе с сыном и женой отправимся на море и в Горный. Билеты мы пока не берем, но думаю, что одна — две недели станут определяющими и будет ясно, получится ли отправится в отпуск.
Лучше любых морей
Алексей Меркулов,
директор сети спортивных клубов «Рельеф»:
Все лето я потрачу на то, чтобы восстановить бизнес. О масштабном отдыхе даже речи не идет. Чтобы отдохнуть и перезагрузиться — буду ездить к родителям, в их частный дом, купаться на речке, устраивать пикники на свежем воздухе.
Хотелось бы поехать в Горный Алтай. Люблю горы и воздух. Это лучше отдыха на любом из морей, лучше всего на свете.
Российский Таиланд
Сергей Сандаковский,
управляющий партнер компании «Юрисдело»:
Я бы хотел съездить в Сочи в августе. Помню, раньше там был, конечно, «совок». Сейчас — очень круто. Хорошо отдохнул там в феврале. Понравился климат, который чем-то напомнил Таиланд. На улицах — чистота, много фруктов и зелени. Я был в восторге от варенья из фейхоа. От февральского отпуска остались только положительные эмоции, которые хотелось бы повторить.
Уникальный край
Ирина Солнцева,
депутат АКЗС от «Единой России»:
У меня частный дом, поэтому обычно мы всей семьей отдыхаем на участке перед ним. Сейчас из-за режима самоизоляции мы стараемся сократить общение.
Люблю отдыхать в районах края — в Романовском, Мамонтовском, Чарышском и Солонешенском. Мне очень нравится природа Горного Алтая. У нас уникальный край.
«Займусь своим домом»
Павел Тулин, экс-директор клуба «АлтайБаскет»
Анна Зайкова
Павел Тулин,
генеральный директор компании «Старые традиции»:
Я точно останусь в Барнауле, и не потому что я так хочу. Запрет на вылет за границу, скорее всего, продлится до конца лета — это очевидно. Крым меня никогда не прельщал, несмотря на потенциально большие возможности, чем за границей.
Я бы охотно съездил в Горный Алтай, но полагаю, что для этого будут те же трудности, что и сегодня.
А в Барнауле мне есть чем заняться, в том числе не по работе. Есть дом, в который надо вкладываться, чтобы он оставался красивым. И мне это нравится. Если навалится много работы, то. Пусть навалится — мы с ней разберемся. Хуже, когда ее нет, вот это печально, сегодня многие это поняли.
«Очень ждем открытия турбаз»
Директор филиала банка «Акцепт» Светлана Сапожникова
Олег Богданов, altapress.ru
Светлана Сапожникова,
директор операционного офиса «Барнаульский» банка «Акцепт»:
Отпуск пока не планирую. Если все же получится отдохнуть, это непременно будет в кругу семьи, с детьми и супругом. На даче — это естественно, но очень надеемся, что получится съездить в Горный Алтай, очень ждем открытия турбаз. В Горном мы любим Чемал, с комфортом — «Марьин остров», а если экзотика — то «Красные купола».