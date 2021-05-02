Били яйца на мото-шоу. Как барнаульские байкеры открыли сезон

Мотолюбители соревновались на самую медленную езду и самый громкий мотор. Не обошлось и без пасхальных конкурсов: байкеры ели на скорость куличи и били яйца. Профессиональные мототрюки продемонстрировали ребята из команды «S.S.R. CREW».
После завершения шоу колонна в сопровождении мотопатруля двинулась по городу. Вечером мотосезон откроют праздничным концертом в «Байк-баре».
Напомним, в апреле неизвестный экстремал заехал на мотоцикле по отвесной скале в Онгудайском районе Республики Алтай — по практически прямому склону, как ракета.