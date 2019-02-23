Биография подвига: кем был Александр Матросов

Александр Матросов — солдат одного из Сибирских добровольческих стрелковых корпусов, который прославился на весь Советский Союз. Он закрыл собой немецкую амбразуру. Его пример вдохновлял бойцов фронта Великой Отечественной. Героя, в честь которого названы больше 40 российских улиц, принято вспоминать 23 февраля. Кем был Матросов и действительно ли совершил подвиг — читайте в материале altapress.ru.

Биография героя

По официальной версии советской власти, Матросов родился 5 февраля 1924 года в городе Ярославле. В 5 лет он стал воспитанником Ивановского детского дома. В 1938 году его осудили за разбой, а в 1939 году отправили на вагоноремонтный завод в Куйбышеве, пишет История.РФ. Оттуда он сбежал, за что два года провел в уфимской детской трудовой колонии. Во время заключения он не раз изъявлял желание пойти на фронт.

В сентябре 1942 года его все-таки призвали в ряды Красной Армии. Уже с ноября он служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина.

По версии появившейся в послевоенные годы, пишет «Русская семерка», Александр Матросов мог оказаться Шакирьяном Мухамедьяновым. После переезда из Башкирской республики он был вынужден поменять имя и фамилию.

Военный подвиг Матросова

Александр Матросов Public domain

27 февраля 1943 года батальон Матросова получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень. В самом начале пути, выйдя из леса на опушку, солдаты столкнулись с вражескими пулеметами, которые перекрыли подступы к деревне.

Один из пулеметов подавила штурмовая группа, второй тоже вскоре уничтожили. Третий пулемет продолжал обстреливать русских. В борьбу с вражеским дзотом вступил Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. На какое-то время пулемет замолчал.

Бойцы ринулись в атаку, но огонь тут же возобновился. Матросов закрыл амбразуру собственным телом. Ценой своей жизни он помог выполнить задание. Об этом говорили прежде всего его однополчане — Петр Огурцов и Петр Волков.

Со временем, события 27 февраля 1943, неоднократно подвергались сомнению, пишет «Русская планета». Ученые, которые анализировали подвиг Матросова, приходили к противоречивым выводам. Одни относили историю к советской пропаганде и считали, что все события утрированы. Якобы, не может человек противостоять пулеметной очереди. Другие считали, что солдат вовсе не собирался закрывать собой амбразуру — огонь настиг Матросова в попытке кинуть гранату. Повлияла на разделившиеся мнения и неоднозначная биография героя.

Не первый герой Великой Отечественной

Матросов стал одним из первых, кого навечно внесли в списки воинской части. Ему возводили памятники, в его честь названы больше 40 российских улиц. Матросов был не первым, кто проявил подобную самоотверженность. Советский солдат Александр Панкратов, пишет «Оборона», первый войн-герой, который закрыл своим телом немецкую амбразуру. Это произошло ещё в августе 1941 года.

Чтобы усилить патриотический дух граждан, подвиг приурочили к 23 февраля, к очередному дню рождения Красной Армии и Флота. Поступок солдата стал символом мужества и воинской доблести. Бойца посмертно объявили героем Советского Союза.