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Жизнь

Биохимик рассказал, как проверить качество воды в домашних условиях

Эксперт-биохимик Мария Кулешова поделилась с порталом «Прайм» лайфхаком, как оценить качество питьевой воды, не выходя из дома. Вооружаемся тестами для проверки воды в аквариуме и листами белой бумаги.

Стакан воды
Стакан воды
СС0

Проверить воду можно по нескольким параметрам — на жесткость, мутность и неприятный запах. Увы, более тщательный анализ провести не получится. Для этого необходимо специальное оборудование и определенные навыки.

«Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», — рассказала специалист.

Лабораторный анализ. Вода.
Лабораторный анализ. Вода.
pixabay.com.

По словам эксперта трехвалентное железо выдает себя ржавыми потеками на сантехнике. Но если визуально ничто не говорит об опасных примесях, воду можно проверить более тщательно — с помощью тестов для аквариумов. Они широко доступны и стоят относительно недорого.

Так воду из крана можно проверить по пяти показателям:

  1. Ph
  2. жесткость
  3. содержание нитратов
  4. наличие нитритов
  5. содержание хлора

«Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов», — подчеркивает Кулешова.

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.

Воду в бутылках проверить сложнее. Плохое качество может выдать, например, неприятный вкус. В остальном, без лабораторного анализа не обойтись.

Однако, живительную влагу все же можно вывести на чистую воду без привлечения штата лаборантов. Для этого нужно поставить бутылку на лист белой бумаги. У качественного питья не должно быть каких-либо оттенков, считает эксперт.

«Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жесткость и наличие железа. Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию», — резюмировала Кулешова.

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