Биохимик рассказал, как проверить качество воды в домашних условиях

Проверить воду можно по нескольким параметрам — на жесткость, мутность и неприятный запах. Увы, более тщательный анализ провести не получится. Для этого необходимо специальное оборудование и определенные навыки.
«Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», — рассказала специалист.
По словам эксперта трехвалентное железо выдает себя ржавыми потеками на сантехнике. Но если визуально ничто не говорит об опасных примесях, воду можно проверить более тщательно — с помощью тестов для аквариумов. Они широко доступны и стоят относительно недорого.
Так воду из крана можно проверить по пяти показателям:
- Ph
- жесткость
- содержание нитратов
- наличие нитритов
- содержание хлора
«Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов», — подчеркивает Кулешова.
Воду в бутылках проверить сложнее. Плохое качество может выдать, например, неприятный вкус. В остальном, без лабораторного анализа не обойтись.
Однако, живительную влагу все же можно вывести на чистую воду без привлечения штата лаборантов. Для этого нужно поставить бутылку на лист белой бумаги. У качественного питья не должно быть каких-либо оттенков, считает эксперт.
«Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жесткость и наличие железа. Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию», — резюмировала Кулешова.