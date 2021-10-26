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Жизнь

Биолог «на примере Васи Пупкина» рассказала, кому не стоит вакцинироваться

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала РИА «Новости», что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Баранова отметила, что вакцинация при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.

«Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше. Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — сказала биолог.

По ее словам, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген был «эффективно убит», и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.

«В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше бы он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — пояснила Баранова.

Она также отметила, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.

«Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются», — добавила эксперт.

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