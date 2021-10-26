Биолог «на примере Васи Пупкина» рассказала, кому не стоит вакцинироваться

Баранова отметила, что вакцинация при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.

«Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше. Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — сказала биолог.

По ее словам, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген был «эффективно убит», и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.

«В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше бы он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — пояснила Баранова.

Она также отметила, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.