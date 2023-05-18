Биолог объяснил, почему ежи внезапно заполонили Бийск

Жители города стали все чаще замечать в городе ежей, сообщает "Бийский рабочий".

Зверьков видят в разных районах в основном в темное время суток. Причем встречи зачастую заканчиваются трагично.

Встретить ежа днем трудно - он прячется в листве, кустарниках и норках, а также в гнездах из сухой травы.

Доктор биологических наук Людмила Комарова отмечает, что естественная среда обитания ежей в наших краях - лесные насаждения.

Однако с наступлением темноты животные резко активизируются. За ночь зверек может пробежать около трех км, часто проделывая свой путь через проезжую часть.

Ежик. СС0

Заметив опасность, еж резко останавливается и сворачивается в клубок, который водителям сложно заметить. В результате животное гибнет под колесами автомобилей.

А вот появление ежей в городе биолог объяснила увеличением численности мышей-полевок и змей, которые входят в рацион зверьков. Кроме того, возможно, выросло и количество самих ежей, и они осваивают новую территорию.

Бороться с ежами и уничтожать их не стоит. Если не трогать их руками, эти зверьки для человека безвредны и даже приносят пользу - едят грызунов и насекомых-вредителей.

Однако стоит помнить, что еж переносит опасные заболевания. Брать ежа в руки, кормить и забирать домой категорически нельзя.

Ранее в Барнауле спасли ежика, который бегал по трамвайным путям.