Бирюзовый ледоход на Катуни показали на видео

Ледоход сняли недалеко от деревни Усть-Сема.
А недавно на Катуни заметили удивительное явление — река покрылась триллионами ледяных иголок.
Ранее ледоход прошел на Оби, но он был такой короткий, что барнаульцы его и не заметили.
Река Катунь не успевает замерзать, однако лед на ней появляется — его быстро уносит шумными водами. Видео поделились во «В курсе 22».
Ледоход сняли недалеко от деревни Усть-Сема.
А недавно на Катуни заметили удивительное явление — река покрылась триллионами ледяных иголок.
Ранее ледоход прошел на Оби, но он был такой короткий, что барнаульцы его и не заметили.
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