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Жизнь

Быстрее и умнее. Благодаря новой опции pre-5G от МегаФона подготовка к экзаменам станет эффективнее

Специалисты МегаФона понимают, как нелегко сейчас приходится учащимся. Поэтому предоставляют возможность школьникам и студентам бесплатно увеличить скорость интернета до 50% с помощью новой опции pre-5G. Благодаря чему шансы стать отличником увеличатся в разы.

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам.
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам.
Фото предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях — любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», — отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к экзаменам, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах Алтайского края превысил показатели сентября прошлого года в 2 раза, в апреле — на 69%, в мае эта тенденция сохраняется.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный — этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика — Самарская область, Чечня, Татарстан. Выпускники Алтайского края также усиленно включились в подготовительный процесс — регион занял четвертое место в Сибири после Кемеровской области, Красноярского края и Новосибирской области по активности на образовательных сайтах. Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов — в 83% случаев, на втором месте по популярности USB-модемы и роутеры — 14%, на третьем — планшеты с показателем 1,6%.

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