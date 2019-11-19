Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Быстрее, выше: в России изобрели двигатель для «космолета»

Роскосмос запатентовал двигатель для самолета, который способен кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Земля из космоса.
Земля из космоса.
nasa.gov

Изобретение представляет собой комбинированный двигатель, который совмещает возможности воздушно-реактивного и жидкостного ракетного двигателя.

Горизонтальный старт

Изобретение «может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью», следует из описания.

Ракета с борта

Двигатель предназначен для использования в основном на самолете-разгонщике. Он должен взлетать с аэродрома, набирая скорость до шести Махов (7159,54 км/ч), что позволит запускать со своего борта в космос ракету. В США и Великобритании ведутся аналогичные работы по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка имеет более сложную схему двигателя, чем российская, пишет polit.ru.

Технологии

Ученые с середины прошлого века, разрабатывают технологии, которые дают возможность вывести груз в космос посредством «воздушного старта», т. е. запуск ракеты с самолета, дирижабля или экраноплана, которые находятся в полете. Но почти за 70 лет только единицы проектов были успешными.

Институт

7 ноября головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» — ЦНИИмаш создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость