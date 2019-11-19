Быстрее, выше: в России изобрели двигатель для «космолета»

Роскосмос запатентовал двигатель для самолета, который способен кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Изобретение представляет собой комбинированный двигатель, который совмещает возможности воздушно-реактивного и жидкостного ракетного двигателя.

Горизонтальный старт

Изобретение «может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью», следует из описания.

Ракета с борта

Двигатель предназначен для использования в основном на самолете-разгонщике. Он должен взлетать с аэродрома, набирая скорость до шести Махов (7159,54 км/ч), что позволит запускать со своего борта в космос ракету. В США и Великобритании ведутся аналогичные работы по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка имеет более сложную схему двигателя, чем российская, пишет polit.ru.

Технологии

Ученые с середины прошлого века, разрабатывают технологии, которые дают возможность вывести груз в космос посредством «воздушного старта», т. е. запуск ракеты с самолета, дирижабля или экраноплана, которые находятся в полете. Но почти за 70 лет только единицы проектов были успешными.

Институт

7 ноября головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» — ЦНИИмаш создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.