21 июля
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Жизнь

Быстроногий страус повадился носиться от российского хозяина в лес за черникой

В Подмосковье второй раз за день от своего хозяина сбежал страус, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области, пишет vm.ru.

Страусы.
Страусы.
pixabay

Первый раз экзотическую птицу за поеданием черники увидел местный лесничий.

Возможно, причиной побега могли стать ягоды, которые здоровяк — австралийский эму — ранее не пробовал.

«Найденный ранее в Подмосковье страус опять сбежал. Его снова ищут. Есть предположение, что он попробовал чернику, ему понравилось и он снова решил вернуться в лес», — передает сообщение ведомства агентство городских новостей (АГН) «Москва».

Страус вел себя смирно и даже позволил лесничему себя погладить, уточняет «МК».

Оказалось, что птица убежала из частного дома, расположенного в деревне неподалеку.

Между тем спасателям из Кемерова ранее пришлось два часа догонять африканского страуса.

Птице удалось выбраться из загона на ферме. Хозяин заметил пропажу и попытался догнать страуса. В одиночку этого сделать не удалось. Тогда он обратился к спасателям.

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