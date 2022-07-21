Быстроногий страус повадился носиться от российского хозяина в лес за черникой

Первый раз экзотическую птицу за поеданием черники увидел местный лесничий.
Возможно, причиной побега могли стать ягоды, которые здоровяк — австралийский эму — ранее не пробовал.
«Найденный ранее в Подмосковье страус опять сбежал. Его снова ищут. Есть предположение, что он попробовал чернику, ему понравилось и он снова решил вернуться в лес», — передает сообщение ведомства агентство городских новостей (АГН) «Москва».
Страус вел себя смирно и даже позволил лесничему себя погладить, уточняет «МК».
Оказалось, что птица убежала из частного дома, расположенного в деревне неподалеку.
Между тем спасателям из Кемерова ранее пришлось два часа догонять африканского страуса.
Птице удалось выбраться из загона на ферме. Хозяин заметил пропажу и попытался догнать страуса. В одиночку этого сделать не удалось. Тогда он обратился к спасателям.