Быть или не быть руководителем? Конференция для самых продвинутых

Даже если пока нет, никогда не поздно это исправить! Участвуйте бесплатно в конференции для руководителей сибирского округа «Формула бизнеса #Онлайн». Вы думаете, как это связано? А все просто:
Новые знания, технологии, кейсы. Вы применяете опыт крупных компаний (Битрикс24, ITConstruct и др.) и получаете успешные результаты в своей работе. На конференции «Формула бизнеса #Онлайн» соберутся только руководители и собственники бизнеса.
Каждый день становиться лучшей версией себя. В программе конференции не только практические доклады, но и мотивирующие бизнес-тренеры. Например, Глеб Архангельский расскажет, как планировать в условиях хаоса и неопределенности, а Дмитрий Кот научит новым приемам отстройки от конкурентов.
Доклады обновляются прямо перед мероприятием, для вас собираются самые свежие новости бизнес-сферы. Формат конференции подразумевает погружение на 5 часов. Это небольшая часть вашего рабочего времени, но большая польза для ваших перспектив.
- Как перестроить и сохранить бизнес с помощью онлайн
- Что поможет управлять компанией удаленно
- Как рекламироваться без бюджета
- Как увеличить продажи в 3 раза и не сойти с ума
Посмотрите программу и список спикеров на сайте. Там же можно заранее подать заявку на бесплатное участие.
Считаете, что за бесплатно невозможно получить ценную информацию? Как минимум вы ничего не теряете. А как максимум вы становитесь частью федеральной конференции, в которой уже приняло участие более 8000 руководителей со всей России. Имена спикеров говорят сами за себя, а программа показана заранее на сайте вплоть до тезисов выступления. Все камешки уже лежат на весах, вам нужно лишь принять решение.
Регистрируйтесь сейчас на сайте и будьте лучшим руководителем!
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