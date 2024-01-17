Быть по-моему вели. Нейропсихолог объяснила, почему барнаульцы постоянно жалуются на всех и вся

Количество жалоб в соцсетях неуклонно растет. Барнаульцы недовольны всем, начиная с нечищеных дорог и кондукторов в автобусах, заканчивая стройками, пробками и даже погодой. Нейропсихолог Лариса Головина говорит, что желание жаловаться по делу и без дела имеет свои психические механизмы.

Приятно, когда неприятно

- По-вашему, почему жалоб стало больше?

- Это скорее вопрос к социологам. С развитием соцсетей количество информации в общем пространстве значительно выросло и продолжает расти. Мы просто чаще эти посты замечаем, а СМИ делают их них новостной повод, распространяя дальше.

- Почему это происходит массово?

- Как ни крути, временами жалобы срабатывают. Соцсети и СМИ привлекли внимание, а соответствующие органы наконец-то обратили внимание на проблему и решили ее. Это происходит не всегда, но когда происходит, в мозге человека, который пожаловался, такое поведение закрепляется как результативное. И он будет продолжать так делать, воспроизводить этот механизм.

Кроме прямого выхлопа - починили крышу, запустили автобусный маршрут - есть и непрямые результаты. Например, ситуация не переломилась, но на нее обратили внимание, виновные очевидны, и мой обидчик, получается, понес некоторые неприятности. А это ведь приятно!

Драка. Конфликт. CC0

Жалобы бывают и поводом найти единомышленников. Важно знать, что кроме меня страдает еще кто-то, так легче переносить дискомфорт. Можно еще получить сопереживание и сочувствие, обговорить подробности в комментариях. То есть это такой эмоциональный эффект.

Под воздействием эмоций мы можем накричать на обидчика. Потом человек понимает, что кричать неэффективно, но в моменте это снимает напряжение. Я всегда говорю, что если бы у нас не было эмоциональной сферы, мы бы вовсе не шевелились. Часто мы совершаем действия только потому, что либо хотим испытать какое-то переживание, либо избежать этого.

Так вот жалоба в публичное пространство - это как раз очевидный пример того, что действие совершается не всегда ради изменения обстоятельств, а скорее для удовлетворения собственных эмоциональных запросов. Чтобы человеку, грубо говоря, полегчало.

Социальные сети. CC0

Внутри картины мира

- Это нормально?

- Все, о чем мы сейчас говорили, это нормальные, здоровые психические механизмы, которые закрепляют поведение. Но, как и любые механизмы, они могут работать в осложненных условиях, отчего и процесс, и результат могут искажаться.

Например, когда человек не очень понимает административное устройство, а преследует только эмоциональные цели, он совершает действия, которые имеют смысл только внутри его картины мира, а объективно совершенно бессмысленны. Он жалуется не туда, не на тех, требует невозможного - в общем, демонстрирует полное непонимание ситуации.

В другом случае у человека может быть психика, которая не способна строить сложные модели, то есть причинно-следственные связи видятся очень поверхностными и простыми.

Например, сменился начальник ЖЭУ, и после этого все сразу стало хуже. А то, что при этом в стране идет, например, какая-то реформа в ЖКХ, поднимаются тарифы, и руководитель действует в условиях ограниченного бюджета, человек не понимает. У него прямая связь «новый начальник - в квартире стало холоднее».

Драка за пульт. открытые источники

- Почему человек не может видеть глубже?

- Может быть, изначально у него такая структура сознания, и вербально-логических связей не достаточно. Может быть, у него слабо развиты третичные поля, и его психике непросто даются операции обобщения. Он может связать события только в наглядном поле, а абстрактно представлять, как все устроено, не умеет в принципе.

Может быть, человек стареет и дряхлеет (а мозг все же часть тела), поэтому его картина мира сужается. Или пребывает в некоторой информационной изоляции, из-за чего картина мира так же становится проще.

Насилие, злоба. Открытые источники в Интернете (СС0)

Энергия жалобы

- Есть ведь еще «профессиональные» жалобщики. Они вроде понимают, как все устроено, но отказов не принимают и делают все с завидным рвением, могут судиться годами, например.

- Есть такой симптом в психиатрии - кверулянство. Это как раз постоянная борьба за свои права и ущемленные интересы. Человек жалуется во всевозможные инстанции, пишет иски в суд, а любое решение не в свою пользу готов бесконечно оспаривать.

Все это доходит до вовсе сюрреалистических форм.

- Это шизофрения уже?

- Не обязательно. Может быть, просто симптом бредового расстройства, когда все в мире человек для себя объясняет через призму своей бредовой идеи. И шизофрения ведь имеет разные формы и стадии. Мы говорим, что шизофреники - это социально не адаптированные люди. Но они могут проявлять удивительно упорство и социальную активность.

Удивительно, но если человека захватывает бредовая идея, она дает колоссальное количество энергии.

Молоток судьи. Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Жизнь не сложилась

- Есть еще люди, которые жалуются на совершенно, казалось бы, не важные, не существенные вещи. У постоянного нытья тоже есть причины?

- Есть, но механизмы такого поведения у всех разные. Может быть, это тотальная неудовлетворенность своей жизнью. Это связано с тем, что человек оценивает жизнь негативно, но сам этот факт ему признать трудно. Трудно понять, что все, что он сейчас имеет, - это результат его предыдущих выборов.

Человек не может признать свою ответственность, и поэтому ищет везде крайних и виноватых. В принципе, это нормальный механизм, и работает он у всех. Поэтому если замечаете, что слишком часто жалуетесь на свою жизнь (а психика у вас здоровая), подумайте, не потеряли ли вы ощущение собственной ответственности, признайте, что в чем-то есть и ваша вина.

Часто по такому принципу женщины жалуются на мужей, например. Но не могут принять решение уйти. Окружающим это очевидно, а самому человеку нет. В круг такого нытья и жалоб могут втягиваться все домашние и посторонние люди. А причина может быть простой: женщине 40+ и не о такой жизни она мечтала.

Психотерапия. Депрессия. unsplash.com

Носители биполярного расстройства хорошо знают эти механизмы. Когда они входят в депрессивную стадию, кажется, что весь мир настроен против них, все не так. Локус внимания сдвигается, и все действия окружающих воспринимаются как акт агрессии: мир не хочет, чтобы я, такой никчемный, в нем жил. Окружающим очевидно, что это скоро пройдет, поноет месяц и перестанет.

Вообще, если хочется пожаловаться, полезно задать себе вопрос: зачем мне это. Я хочу реальных изменений в мире? Я на что-то в своей жизни не решаюсь? У меня такое настроение, как будто мне жизнь отравляют? А если ситуация изменится, то я точно буду ей доволен?

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