Битва на шпагах, старинные танцы и музыкальный поезд. Как прошла "Ночь музеев 2023" в Барнауле

В Барнаул пришла настоящая сказка ночью с 20 по 21 мая. По улицам вальсировали пары в старинных платьях, рядом два господина боролись за сердце дамы на шпагах, а на вокзал пришел музыкальный поезд. Как прошла акция "Ночь музеев - 2023" - в фоторепортаже altapress.ru.

Акция «Ночь музеев» прошла в Алтайском крае уже в 17-й раз. 20 мая по всему региону работали 103 музея, галереи и выставочных площадки. Из них 45 — в Барнауле. Такого большого количества участников в крае еще не было никогда.

Поучаствовать в акции можно было прямо на улице. На пешеходной улице Мало-Тобольской проходил исторический бал. Девушки в пышных платьях и юноши в черно-белых костюмах исполняли исторические танцы.

Акция "Ночь музеев 2023" в Барнауле Предоставлено altapress.ru

Неподалеку выступали участники фехтовального клуба - тоже в костюмах.

Акция "Ночь музеев 2023" в Барнауле Предоставлено altapress.ru

В "Изумрудном" парке можно было потрогать живых рептилий и увидеть редких насекомых и пауков. А вечером в зоопарке "Лесная сказка" показали удивительное огненное шоу.

На протяжении всей акции барнаульцы участвовали во множестве мастер-классах, слушали лекции, ходили на экскурсии и любовались экспонатами в музеях. О том, как это было, в нашем фоторепортаже.

Большой фоторепортаж можно будет увидеть в понедельник 22 мая на сайте altapress.ru.