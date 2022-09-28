Бывшая алтайская журналистка полетит в космос на корабле Илон Маска

Бывшая алтайская журналистка Анна Кикина полетит в космос на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Миссию космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5 с космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной к МКС запустят 4 октября.

«В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях „Союз МС“ в 2022—2024 годах», — отметили в «Роскосмосе».

Вместе с Анной Кикиной на МКС отправятся астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Кто такая Анна Кикина

Анна Кикина — уроженка Новосибирска, там она училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. В 2006 получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м — экономиста-менеджера.

Кроме того, она работала на радио в компании «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске до 2012 года.

После этого прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели.

В 2014 году ее рекомендовали к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса».

Теперь она полетит на МКС на корабле Илона Маска.

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