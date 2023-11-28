Бывшая эскортница рассказала о пугающих ситуациях на работе

Известно, что сейчас женщина сама руководит эскорт-агентством.
Она призналась, что за это время работы не раз сталкивалась со странными просьбами клиентов и пугающими ситуациями.
Например, один из клиентов слизывал взбитые сливки с ее ног. А во время секса с другим клиентом женщине показалось, что у него случился сердечный приступ.
При этом бывшая эскортница рада, что работа привела ее к финансовому успеху.
Ранее сообщалось, что топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки.