Бывшая жена Абрамовича вновь вышла замуж за миллиардера

Свадьба состоялась на прошлой неделе в Париже. На церемонии присутствовали только родные и близкие, сообщает РИА Новости.

38-летняя Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем, пишет bfm.ru. Для Абрамовича брак с Жуковой стал третьим. Впоследствии владелец футбольного клуба «Челси» сам сообщил о завершении отношений.

В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Бывшие супруги пообещали остаться «друзьями, родителями двух замечательных детей и деловыми партнерами», пишет «Ридус».

Для 34-летнего Ниархоса брак с Жуковой будет первым.