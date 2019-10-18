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Жизнь

Бывшая жена Абрамовича вновь вышла замуж за миллиардера

Основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Свадьба состоялась на прошлой неделе в Париже. На церемонии присутствовали только родные и близкие, сообщает РИА Новости.

38-летняя Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем, пишет bfm.ru. Для Абрамовича брак с Жуковой стал третьим. Впоследствии владелец футбольного клуба «Челси» сам сообщил о завершении отношений.

В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Бывшие супруги пообещали остаться «друзьями, родителями двух замечательных детей и деловыми партнерами», пишет «Ридус».

Для 34-летнего Ниархоса брак с Жуковой будет первым.

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