Бывшего директора новосибирского планетария обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова подозревают в злоупотреблении полномочиями, пишет sib.fm. Мужчина находится под арестом с февраля 2018 года. В Октябрьском суде Новосибирска начались прения сторон по его делу.

Раньше Сергея Масликова обвиняли в получении взятки и легализации денежных средств. Теперь его подозревают в превышении полномочий. Государственные обвинители просят для Масликова три года в колонии общего режима.

Экс-директора планетария арестовали в феврале 2018 года и отправили в СИЗО.

В его поддержку создали петицию, под которой подписались более 10 тысяч человек.

В деле фигурировала сумма 195 тысяч рублей, которые Масликов получил за сдачу в аренду имущества планетария. Через несколько месяцев пребывания в СИЗО Сергея Масликова отпустили под домашний арест. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.