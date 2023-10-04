Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская признала Овсянникову виновной по делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.
Также ей на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и соцсетей.
Срок наказания начнет исчисляться, когда ее задержат на территории РФ либо экстрадируют в страну.
Напомним, Овсянникова в марте 2022 выбежала в эфир новостей с антивоенным плакатом за спиной Екатерины Андреевой.
Затем ее задержали за демонстрацию в центре Москвы. Поместили под домашний арест. Женщина сбежала вместе с дочерью из России.
Ранее для женщины запрашивали 9,5 лет лишения свободы.