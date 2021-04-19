Телеведущая Екатерина Андреева не смогла вылететь из Турции и обвинила вице-премьера Голикову во лжи

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева после отдыха не смогла добраться до Москвы из-за отмены авиасообщений с Турцией. Эта ситуация разозлила бессменную телеведущую.

На своей странице в Instagram она рассказала о ситуации — она летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Стамбуле. Вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

После этого Андреева опубликовала сторис, где обвинила российские власти во лжи.

«Голикова (Татьяна Голикова, вице-премьер России — Прим. ред.) обещала, но обманула. Догузова (Зарина Догузова, глава Ростуризма — Прим.ред.) сказала, но неправду. Нас никто не вывез», — цитирует телеведущую «Лента».

Также она написала, что «все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь».

Как Андреева в итоге вылетела из Турции, неизвестно.

Напомним, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Голикова отметила, что регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

В Ростуризме сообщили, что россияне смогут планово вернуться домой вне зависимости от того, как они оказались в Турции — самостоятельно или по туру.

В Республике Алтай уже начали подготовку к наплыву туристов, чьи путевки в Турцию «сгорели».