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Туризм

Глава Алтая готовит регион к наплыву туристов на фоне закрытия Турции

Республика Алтай готовится принимать туристов, которые выберут отечественные курорты взамен закрытых заграничных направлений. Глава региона Олег Хорохордин в первую очередь призвал обратить внимание на безопасность гостиниц и турбаз.

Зубры бегут по Республике Алтай.
Зубры бегут по Республике Алтай.
Скриншот видео / YouTube

«В этом году, поскольку ситуация с пандемией во всем мире продолжает оставаться сложной и границы до сих пор закрыты, Республика Алтай будет желанным местом отдыха не только для соседей-сибиряков, но и для жителей европейской части России, в том числе столицы», — сказал он на встрече с представителями турбизнеса.

Высокий турзсезон на Алтае стартует уже в мае. Все средства размещения должны быть готовы, в первую очередь в плане безопасности для отдыхающих, указал Олег Хорохордин.

Также он напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Заболеваемость на Алтае заметно идет на спад.

«Ни в коем случае нельзя допустить новой вспышки. Для этого персоналу туркомплексов рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы быть уверенными за своё здоровье и не подвергать риску гостей республики», — добавил глава региона.

Ранее altapress.ru рассказывал, чем можно заменить отдых в Турции и что делать с пропавшими путевками.

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