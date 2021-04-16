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Туризм

Разбор. Чем можно заменить отдых в Турции и что делать с пропавшими турами

С 15 апреля между Россией и Турцией ограничили регулярное и чартерное сообщение. Какие деньги теряет туриндустрия, как быть туристам и какие есть альтернативные направления, в разборе altapress.ru.

Турция.
Турция.
Открытые источники в Интернете (ССО)
1 Что случилось?

До 1 июня регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией ограничат двумя рейсами в неделю: Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также авиасообщение ограничено и с Танзанией.

2 Почему прервали авиасообщение?

Все ради профилактики завоза коронавирусной инфекции. 8 апреля минздрав Турции зафиксировал рекордные суточные приросты по заражению — свыше 55 тыс. человек в день (месяц назад было по 13−14 тыс.). По словам Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, 75% выявляемых случаев — инфицирование новыми штаммами коронавируса, сообщает РБК.

Турция.
Турция.
СС0
3 Каков масштаб «катастрофы»?

32 млрд рублей — стоимость забронированных россиянами туров в Турцию до 1 июня — это более 500 тыс. россиян. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

7 тыс. туров на апрель и май забронировано в Танзанию.

4 Как быть туристам, которые сейчас находятся в Турции?

Они смогут продолжить отдых и вернуться чартерным рейсом. По оценке российского союза туриндустрии, сейчас в Турции находятся 30 тыс. наших туристов.

Ростуризм предложил субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Чемодан.
Чемодан.
СС0
5 Что делать барнаульцам, которые купили тур?

Нужно либо перенести сроки путешествия, либо заменить направление на альтернативное. С туроператором можно договориться и о другом решении.

Туристы, которые купили путевку на даты после 1 июня, имеют право потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств. В этом случае они возмещают туроператорам понесенные расходы, либо оспаривают действия туроператора в судебном порядке.

6 Что делать с авиабилетами?

На сайте S7 Airlines указано, что пасскажирам с билетами из Москвы и Новосибирска вернут полную стоимость перелета деньгами, в том числе и за стыковочные рейсы. Также вернуть деньги готовы «Уральские авиалинии», «Победа» и турецкий Pegasus Airlines.

«Аэрофлот» предлагает вернуть билеты или переоформить их на другие направления без штрафа.

Турция.
Турция.
СС0
7 Какие сегодня есть альтернативные направления?

Если говорить, об отечественных пляжах, отельеры ожидают, что летом 2021 года стоимость отдыха в Крыму поднимется на 15%, сообщает ТАСС. Это связывают с повышением качества услуг и ежегодным ростом цен на продукты питания.

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники уже в среднем выросла до 50%, пишет ТАСС.

Любимые россиянами страны — Таиланд, Италия, Испания и другие до сих пор закрыты для туристов. В Греции и на Кипре действуют серьезные ограничения. В Грецию не пускают более 4 тыс. российских туристов в неделю. Танзанию закрыли.

ОАЭ, Кубу, Мальдивы и Сейшелы не назвать альтернативой — стоимость туров намного выше, от 100 тыс. рублей за 7 ночей на одного человека.

Тунис.
Тунис.
архив компании «Авианебо»

Более бюджетный вариант — Тунис. Здесь цена вопроса — от 48 тыс. рублей на человека.

Возможно, скоро мы дождемся открытия авиасообщения между Россией и Египтом. О скором возобновлении рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Это передает «РИА Новости» со ссылкой на интервью политика египетской «Аль-Ахрам».

8 Когда откроют Турцию?

Не факт, что полеты в Турцию и Танзанию возобновятся с 1 июня.

«Авиасообщение будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Турция. Стамбул.
Турция. Стамбул.
Tim Benedict Pou, CC BY 2.0, part from original.

Мэр Бодрума Ахмет Арас заявил «РИА Новостям» о том, что ситуацию возьмут под контроль в мае — к тому времени планируют вакцинировать 2,5 млн сотрудников турсектора.

А пока Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию до снятия ограничений.

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