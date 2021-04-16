Разбор. Чем можно заменить отдых в Турции и что делать с пропавшими турами

7 Какие сегодня есть альтернативные направления?

Если говорить, об отечественных пляжах, отельеры ожидают, что летом 2021 года стоимость отдыха в Крыму поднимется на 15%, сообщает ТАСС. Это связывают с повышением качества услуг и ежегодным ростом цен на продукты питания.

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники уже в среднем выросла до 50%, пишет ТАСС.

Любимые россиянами страны — Таиланд, Италия, Испания и другие до сих пор закрыты для туристов. В Греции и на Кипре действуют серьезные ограничения. В Грецию не пускают более 4 тыс. российских туристов в неделю. Танзанию закрыли.

ОАЭ, Кубу, Мальдивы и Сейшелы не назвать альтернативой — стоимость туров намного выше, от 100 тыс. рублей за 7 ночей на одного человека.

Тунис. архив компании «Авианебо»

Более бюджетный вариант — Тунис. Здесь цена вопроса — от 48 тыс. рублей на человека.

Возможно, скоро мы дождемся открытия авиасообщения между Россией и Египтом. О скором возобновлении рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Это передает «РИА Новости» со ссылкой на интервью политика египетской «Аль-Ахрам».