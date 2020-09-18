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Жизнь

Бывшего вице-премьера Алтайского края Ирину Долгову определили под стражу

Экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова два ближайших месяца проведет под стражей, сообщил altapress.ru информированный источник.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
Скриншот видео СК

«Только что завершилось заседание суда. В отношении Долговой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал собеседник редакции.

Напомним, бывшего вице-премьера регионального правительства обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2018 года Долгова организовала за счет средств краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права бесплатно получать это лекарство.

Также ранее стало известно, что уголовное дело Ирины Долговой имеет перспективы обрасти новыми эпизодами.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
altairegion22.ru

По данным источника, вполне возможно, что инкриминируемый экс-чиновнице эпизод может быть не единственным.

«Есть основания полагать, что в ходе расследования вскроются и другие похожие факты», — заявлял собеседник altapress.ru.

Напомним, что Долгова совсем недавно покинула правительство Алтайского края. Причиной отставки чиновницы назывались «обстоятельства личного характера».

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