Бывшего замглавы Иркутска отправили под домашний арест за откаты в ЖКХ на 50 млн рублей

Бывшего заместителя мэра Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток, отправили под домашний арест, сообщили в Октябрьском райсуде города.

По версии следствия, взятки чиновник получил от организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста <…> в отношении бывшего заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере», — говорится в сообщении.

В региональном СК уточнили, что с июля 2019 года по май 2021-го руководство трех коммерческих организаций, обслуживающих более 1500 домов, на постоянной основе получало откаты от подрядчиков.

Размер отката составлял 5% и 10% - общая сумма составила более 50 млн рублей. В случае отказа управляющие организации в одностороннем порядке расторгали договор с подрядчиком.

«В преступную схему были вовлечены не менее 23 подрядчиков, которые не имея альтернативы возвращали заказчику от 3 до 5 млн рублей ежемесячно. К уголовной ответственности привлечены девять человек — учредители, директора, главные бухгалтеры и иные лица. Пятерым обвиняемым избрана мера в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов избран домашний арест. Пять человек признали свою вину и сотрудничают со следствием, с ними заключены досудебные соглашения», — рассказали в ведомстве.

В коттедже основного фигуранта — не уточняют, кто именно — обнаружили коллекцию часов мировых брендов, а также около 20 единиц ювелирных изделий с бриллиантами.