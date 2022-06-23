Бывшего замглавы Первомайского района осудили за взятку

Во время предварительного следствия Шипунов признал вину.
«Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятия в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП „Первомайские коммунальные системы“ и о заключении именно с этим ООО муниципальных контрактов на их поставку», — подчеркнули в СК.
Суд приговорил Дмитрия Шипунова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, оштрафовал его на 2 млн рублей, а также запретил занимать должности в органах местного самоуправления.