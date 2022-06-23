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Жизнь

Бывшего замглавы Первомайского района осудили за взятку

Дмитрия Шипунова — экс-замглавы администрации Первомайского района в Алтайском крае — осудили за взятку в 400 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ее чиновник получил в 2000—2021 годах от директора одной из фирм.

Дмитрий Шипунов.
Дмитрий Шипунов.
perv-alt.ru

Во время предварительного следствия Шипунов признал вину.

«Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятия в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП „Первомайские коммунальные системы“ и о заключении именно с этим ООО муниципальных контрактов на их поставку», — подчеркнули в СК.

Суд приговорил Дмитрия Шипунова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, оштрафовал его на 2 млн рублей, а также запретил занимать должности в органах местного самоуправления.

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