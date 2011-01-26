Бывшему куратору Алтайского края предстоит сокращать штат ПФР

Максим Топилин был представлен сотрудникам Пенсионного фонда России в качестве нового руководителя федеральной структуры. Сделавшая это вице-премьер Татьяна Голикова выступила с неожиданным заявлением.

Как сообщает «Эхо Москвы», Голикова в краткой речи сказала, что с развитием цифровых технологий штат работников Пенсионного фонда России вполне может быть и сокращен.

Правда, когда это произойдет и на сколько, она не уточнила. Тем не менее, намек для Максима Топилина прозвучал недвусмысленно.

«Недавно правительство начало анализ информационных систем фонда, чтобы их оптимизировать и чтобы гражданам было удобно получать услуги ПФР. Не все получается, но мы должны это сделать», — цитирует Голикову «Интерфакс». К тому же некоторые функции ПФР дублируются с функциями Федеральной налоговой службы и МФЦ.

По данным на начало 2018 года в ПФР работали около 109 тыс. человек. При этом планировалось сократить 10% сотрудников в течение двух лет.

Напомним, бывший министр труда Максим Топилин являлся также куратором Алтайского края в группе «бедных регионов». Кто теперь будет вместо него выполнять эти функции, пока не объявлено.