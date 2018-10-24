Бывшей жене Путина запрещали сделки с недвижимостью

Компания «ИнтерьерСервис», принадлежащая Людмиле Очеретной (которую в российских СМИ называют экс-супругой президента РФ Владимира Путина), погасила долг перед бюджетом Москвы, пишет «Собеседник» . Ранее на офис был наложен арест, запрещающий бывшей первой леди совершать любые сделки с недвижимостью.

Компания «ИнтерьерСервис» задолжала бюджету 533 тысячи рублей (по данным издания). Речь идет о налоговой задолженности. Еще в середине января судебные приставы завели по этому факту отдельное производство, но спустя месяц дело закрыли на том основании, что местонахождение должника установить невозможно, а также невозможно получить данные о его счетах, банковских вкладах и найти принадлежащее ему имущество.

После того, как «Собеседник» выяснил, что «ИнтерьерСервису» принадлежит офисное помещение в самом центре Москвы, у станции метро «Маяковская», исполнительное производство сдвинулось: на офис был наложен арест, запрещающий бывшей первой леди совершать любые сделки с недвижимостью.

На днях арест с недвижимости оказался снят. Информация об исполнительных производствах в отношении компании Очеретной полностью пропала с сайта Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, выставила свое имущество на продажу, пишет znak.com.

Уставной капитал и «дочка»

Учредителем столичной торговой компании «ИнтерьерСервис» Людмила Путина стала в 2014 году, сразу после развода. Путина зарегистрировала фирму под своей девичьей фамилией — Шкребнева. Уставный капитал компании 10 тыс. рублей. У фирмы есть «дочка» — риелторская контора «Меридиан». В качестве посредника она зарабатывает на сдаче в аренду помещений Центра развития межличностных коммуникаций на Воздвиженке, который возглавляет Артур Очеретный, нынешний муж Путиной-Шкребневой, как сообщают СМИ. По данным последней открытой бухгалтерской отчетности (за 2016 год), только официальная чистая годовая прибыль одного лишь «Меридиана» составила 105 млн рублей.

Центр развития межличностных коммуникаций, предположительно связанный с экс-женой президента РФ Людмилой Путиной, может зарабатывать на аренде больше 3 млн долларов в год, пишет Republic со ссылкой на Reuters.

Центр сдает в аренду помещения в доме Волконского на Воздвиженке. Один из арендаторов — банк ВТБ — ежегодно платит 2 млн долларов. По оценке Knight Frank, здание на Воздвиженке может приносить ежегодную прибыль от аренды до 3,18 млн долларов.