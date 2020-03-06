Бывшие бухгалтеры омского МЧС поощрили друг друга на 4,2 млн рублей

Крупные хищения в областном МЧС выявили сотрудники региональной ФСБ. Оказалось, что в 2016 году сотрудницы финансовых подразделений занесли ложные сведения в реестры денежного довольствия работников.
Таким образом подозреваемые, женщины-бухгалтеры 58 и 50 лет, неоднократно начисляли себе и друг другу различные суммы на зарплатные счета.
Возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере».
Установлена причастность женщин к хищениям на сумму 4,2 млн рублей. Примечательно, что эти деньги присвоили за один финансовый год.
Проверяется причастность экс-сотрудниц МЧС к похожим эпизодам в другие годы на сумму более 13 млн рублей.