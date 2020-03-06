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Жизнь

Бывшие бухгалтеры омского МЧС поощрили друг друга на 4,2 млн рублей

В Омске бывшие бухгалтеры МЧС начислили себе и друг другу различные выплаты на общую сумму 4,2 млн рублей, причем это только доказанный объем, пишет Om1.ru.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)

Крупные хищения в областном МЧС выявили сотрудники региональной ФСБ. Оказалось, что в 2016 году сотрудницы финансовых подразделений занесли ложные сведения в реестры денежного довольствия работников.

Таким образом подозреваемые, женщины-бухгалтеры 58 и 50 лет, неоднократно начисляли себе и друг другу различные суммы на зарплатные счета.

Возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере».

Установлена причастность женщин к хищениям на сумму 4,2 млн рублей. Примечательно, что эти деньги присвоили за один финансовый год.

Проверяется причастность экс-сотрудниц МЧС к похожим эпизодам в другие годы на сумму более 13 млн рублей.

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