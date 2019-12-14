Бывшие тюремщики рассказали о чувствах палачей во время казней

Техас считается лидером по количеству исполненных смертных приговоров в Америке. О’Райли провел 140 казней за время службы и не считает, что делал что-то плохое — это была просто часть его работы.

Надзиратель встречал приговоренных к казни, объяснял, что будет происходить и когда приходило время, шел в камеру и говорил: «Время пришло».

«Люди не попадают на казнь за то, что продавали наркотики или угоняли машины. Но если человек вламывается в дом 78-летней женщины, насилует ее, избивает, а потом, когда она отказывается отдать ему обручальное кольцо, которое не снимала 60 лет, — он берет пистолет, приставляет к ее голове и нажимает на курок… Это реальная история человека, которого мы казнили. Если человек делает такое, я убью его и глазом не моргнув», — отметил Чарльз О’Райли.

Приходили во снах

Рон МакЭндрю возглавлял одну из флоридских тюрем. Он не мог выкинуть из головы лица людей, которых казнил.

«Они приходили ко мне и днем, и ночью. Я мог ехать на машине по шоссе и чувствовать, что они сидят в машине вместе со мной. У меня были проблемы, и я годами прятался от них за алкоголем», — поделился он.

По его словам, в медицинском заключении тюремный врач в графе «причина смерти» писал «убийство».

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Ранее бывший исполнитель смертных приговоров в «Бутырке» рассказал журналистам, что он чувствовал, когда казнил осужденных:

«Исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется. Я не знал, что именно совершил приговорённый. Никогда не старался узнавать. Мне это было не важно. Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признало недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне. Я солдат, который просто исполняет приказ народа».

Также работник силовых структур сказал, что лиц осужденных он никогда не видел и они ему не снились.

Последняя смертная казнь в России

В России последний смертный приговор был исполнен в 1996 году в Бутырке серийному маньяку Сергею Головкину. Он совершил около 40 особо тяжких преступлений (изнасилование и убийство мальчиков Московской области).

До того, как его поймали, Головкин получил широкую анонимную известность под прозвищем «Фишер». Большинство преступлений совершил в подвале своего гаража, где зверски истязал, насиловал, убивал своих жертв и расчленял их трупы.

По действующей конституции 1993 года смертная казнь в России «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов считает, что в России нужно вернуть исключительную меру наказания.