Бывший алтайский чиновник стал министром в Нижегородской области

Много лет работавший в Алтайском крае Павел Карасев стал министром внутренней политики Нижегородской области. Соответствующий документ подписал губернатор области Глеб Никитин.

К обязанностям Карасев приступил 23 марта. На официальном сайте правительства Нижегородской области говорится, что он имеет большой опыт работы в области государственной службы и внутренней политики.

Ранее занимал различные руководящие должности в администрации Санкт-Петербурга и Алтайского края, а также в области СМИ и культуры.

В 2004—2005 году Павел Карасев работал в администрации губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, где возглавлял комитет по печати, связи и информации, был исполняющим обязанности вице-губернатора, напоминает Telegram-канал НЕЛЯПУНОВ.

В 2017 году стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.