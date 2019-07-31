Бывший алтайский депутат в одиночку чистит рязанскую реку

«Каждое утро я надеваю сапоги, беру инструменты — и иду вытаскивать из речки всякую дрянь. Вытаскиваю на берег, собираю в кучи. Хорошо бы теперь кто-нибудь это все помог вывезти», — рассказала женщина журналистам.

По словам Татьяны Вольфсон, с вопросом о состоянии реки она обращалась в администрацию. Ей объяснили, что водный объект находится в ведении федеральных властей, но город добьется его включения в федеральную программу.

«А я отвечаю: „Очень хорошо. Но почему же городские власти до этого десятками лет ничего не добивались?“ Я из речки достаю старые-престарые бутылки и телефонные трубки еще советского времени…», — сообщила женщина.

По словам пенсионерки, иногда ей помогают прохожие. А коммунальные службы пообещали прислать машину и вывезти собранный мусор.