Бывший алтайский глава района заплатит за езду на служебном автомобиле

Овсянников занимал должность главы Троицкого района в 2019 году. Он ездил по служебным и личным делам на предоставленном ему Nissan Terrano. Автомобилем он пользовался в том числе в выходные дни и в нерабочее время. При этом для заправки авто он пользовался топливной картой, которую ему также выдали на работе. Что любопытно, никаких доказательств того, что глава района использовал машину только по назначению, чиновники не предоставили. Все шло к тому, что упомянутую сумму вернут в казну, — передает Банкфакс.
Напомним, что Овсянников обвиняется в мошенничестве и присвоении бюджетных средств. По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года Овсянников с подельником изготовили фиктивные документы, по которым один из предпринимателей якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения. Ущерб от действий чиновников оценили на сумму более 157 тыс. рублей.
Сейчас Овсянников находится в СИЗО.