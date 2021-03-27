Бывший алтайский глава района заплатит за езду на служебном автомобиле

Овсянников занимал должность главы Троицкого района в 2019 году. Он ездил по служебным и личным делам на предоставленном ему Nissan Terrano. Автомобилем он пользовался в том числе в выходные дни и в нерабочее время. При этом для заправки авто он пользовался топливной картой, которую ему также выдали на работе. Что любопытно, никаких доказательств того, что глава района использовал машину только по назначению, чиновники не предоставили. Все шло к тому, что упомянутую сумму вернут в казну, — передает Банкфакс.